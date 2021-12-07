Üye Girişi
'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI' - Son Dakika

'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'

07.12.2021 11:09
'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'

SAĞLIK Bakanlığı'nın haftalık olarak paylaştığı tabloya göre, en çok vaka artışının görüldüğü ikinci kent Adana'da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Aygül Yeni, Vakalarımız 45 yaş altında yığılmaya başladı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın haftalık olarak paylaştığı tabloya göre, en çok vaka artışının görüldüğü ikinci kent Adana'da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Aygül Yeni, Vakalarımız 45 yaş altında yığılmaya başladı. Aşılama oranında düşük olan yaş aralığımız, yine 45 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşuyor dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı, 20-26 Kasım haftasını kapsayan tabloya göre, vaka artışında Adana, ikinci sırada yer aldı. 100 bin kişide görülen vaka sayısında 416,65 oranına sahip kentte halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarını unuttuğu gözlendi. Adana'nın, son 3 haftadır en çok vaka görülen 15 il arasında ikinci sıraya yerleştiğini söyleyen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Aygül Yeni, havanın soğumasıyla kapalı mekanları tercih edenlerin sayısının arttığını, bu nedenle vakalarda artış olduğunu belirtti.

'AŞILAMA ORANI YÜZDE 77,6'YA ULAŞTI'

Halkın kuralları ihlal ettiğini ve cerrahi maskenin takılmamasının etkilerini gördüklerini söyleyen Dr. Emine Aygül Yeni, Adana iki doz aşılamada yüzde 77,6 oranına ulaştı ancak vakaların yaş ortalamasına baktığımızda 45 yaş altındaki vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Bu insanlar, iş hayatında ve sosyal ortamlara girip çıktıklarında maske ve mesafe kurallarına uymuyor. Vakalarımız 45 yaş altında yığılmaya başladı. Aşılama oranında düşük olan yaş aralığımız yine 45 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bu yaş aralığındaki vatandaşlarımız aşıyı tercih etme konusunda daha geride kalıyor. Bu vatandaşlarımız aşıyı yaptırmaları bizi daha iyi bir noktaya taşıyacaktır diye konuştu.

İkinci doz aşısını olmayanların ciddi oranda fazla olduğunu belirten Dr. Yeni Vatandaşlarımız birinci dozu olduktan sonra 'Aşıdan sonra kolum ağrıdı, kendimi kötü hissettim' gibi bir gerekçeye sığınıyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz; aşılarını olmaları yönünde. Hastanelerimizde yatan hastalarımızın çoğu; farklı bir hastalığı olan, aşıları eksik kişiler. Farklı hastalığı olanların ise kendilerini daha iyi korumaları gerekiyor. Enfeksiyon kaptıktan sonra aşırı kilolu kişiler daha çok sorun yaşıyor. Bu kişilerin yakınları da kendilerini koruması gerekiyor dedi.

'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'
'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'
'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'
'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'
'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'
'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'
'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'
'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI'

Fahrettin Koca, Kasım, Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi 12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı 11:54 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi 11:49 Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

Son Dakika Haberleri
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
11:49 Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi
11:45 Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş
11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil
11:39 Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı
11:38 Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim?
11:36 Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta!
11:33 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!
Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor         
12:09
Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti çöktü! İnternet sitesine de uygulamalara da erişim sağlanamıyor Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti çöktü! İnternet sitesine de uygulamalara da erişim sağlanamıyor         
11:58
Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı         
11:53
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 12:14:51. #1.12#
SON DAKİKA: 'ADANA'DA VAKALARIMIZ 45 YAŞ ALTINDA YIĞILMAYA BAŞLADI' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement