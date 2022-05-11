Adana'da Vakıf Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Vakıf Haftası kutlandı

11.05.2022 10:26
Adana'da Vakıf Haftası kutlandı

Adana'da Vakıf Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Adana'da Vakıf Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Develi, bu yılki kutlamaların "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" temasıyla yapılacağını belirtti.

Etkinlikler kapsamında, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Zeki Uyanık konferans verecek, vakıflarda emeği geçenler için mevlit okutulacak.

YORUMLAR
500
Hastalarıyla ilişkiye girdiği iddia edilmişti! Aile hekimi doktor açığa alındı Hastalarıyla ilişkiye girdiği iddia edilmişti! Aile hekimi doktor açığa alındı Son dakika haberi! Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi! Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Atatürk Anıtı, Vakıf Haftası, Ahmet Develi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Vakıf Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
10:15 Film gibi olay! Hindistan'da yapılan toplu düğünde elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi
10:11 Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:32:45. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Vakıf Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement