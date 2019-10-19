Son Dakika Haberleri: Adana'da Vakıflar Çarşısı törenle hizmete açıldı
Son Dakika Güncel Adana'da Vakıflar Çarşısı törenle hizmete açıldı

Adana'da Vakıflar Çarşısı törenle hizmete açıldı

1 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde restore edilen ve tesbih severlerin bir araya geleceği Vakıflar Çarşısı törenle hizmete açıldı.

Adana'da Vakıflar Çarşısı törenle hizmete açıldı, System.String[]

Adana'nın Seyhan ilçesinde restore edilen ve tesbih severlerin bir araya geleceği Vakıflar Çarşısı törenle hizmete açıldı.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, vakıfların Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle kurulan kurumlar olduğunu söyledi.

Bu tür çarşıların insanlara hizmet amacı taşıdığını belirten Demirtaş, "Sadece insanlara değil bütün varlık alemine şefkat elini uzatan tarihi vakıf kurumlarımız bugün de tarihimiz ve kültürümüzdür." dedi.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı milletvekilleri, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Mahmut Demirtaş, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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