Valizinde uyuşturucu bulunan kadın yolcu tutuklandı - Son Dakika

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirilen kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendikleri Dilek P'yi (39) takibe aldı.
Ekipler, kadının bindiği şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği kullanılarak otobüste yapılan aramada bagajdaki Dilek P'ye ait valizde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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