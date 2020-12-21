Adana'da valizinden uyuşturucu çıkan kadın yolcu tutuklandı - Son Dakika

Adana'da otobüste yapılan aramada valizinde 3 kilo 720 gram esrar ele geçirilen kadın yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği valizde 3 kilo 720 gram esrar buldu.
Valizin sahibi D.Z. (34) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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