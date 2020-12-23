Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, valizinde 12 kilo 400 gram esrar ele geçirilen minibüs yolcusu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirler arası yolcu taşıyan bir minibüste arama yaptı.

Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği valizde 12 kilo 400 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan valizin sahibi C.Y. (40), emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.