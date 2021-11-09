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Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı - Son Dakika

Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı

09.11.2021 11:44

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde altyapısı yetersiz olan 30'a yakın sokakta derinliği 2 metreyi bulan foseptikler insan sağlığını tehdit ediyor. Hemen hemen her evin yakınında bulunan ve üzeri açık lağım çukurlarını vatandaşlar kendi imkanlarıyla kapatmaya çalışıyor. Çocukların hastalanmasına neden olan lağım suları sebebiyle birçok vatandaş evlerini satışa çıkarttı.

İlçede 50 bin nüfuslu Gülbahçesi Mahallesi'nde altyapısı yetersiz olan 30'a yakın sokakta derinliği 2 metreyi bulan foseptikler insan sağlığını tehdit ediyor. Neredeyse her evin yakınında bulunan ve üzeri açık lağım çukurlarını vatandaşlar imece usulü kapatmaya çalışıyor. Çocukların hastalanmasına neden olan lağım suları nedeniyle birçok vatandaş ise mahallede oturmamak için evlerini satışa çıkardı. Altyapısı yetersiz olan sokakta oturan vatandaşların neredeyse yüzde 70'i evinin duvarına 'satılık' ilanı astı. 2018 yılından bu yana imza toplayarak belediye başvurduklarını söyleyen mahalle sakinleri bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Adana'da derinliği 2 metreyi bulan foseptikler tehlike saçıyor! Vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı

"BU SOKAKLARA ACİL MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Mahalle muhtarı Abdulgani Önen (57), yaklaşık 30 sokakta altyapı sorunu olduğunu belirterek, "Bütün yetkililerle iletişime geçtik ve gelip yerinde gördüler ama hala çözüm bulamadılar. Vatandaşımız mağdur. Vatandaşlarımız rezalet içerisinde yaşıyor. Yazık değil mi bu çocuklarımıza' Bu çocuklarımızdan bir tanesi çukura düşüp boğulunca mı gelip yapacaklar? Bu sokaklara acil müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

Adana'da derinliği 2 metreyi bulan foseptikler tehlike saçıyor! Vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı

"FOSEPTİĞE BİRİSİ DÜŞECEK DİYE ÇOK KORKUYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Hamdi Uskan (34) ise lağım suları yüzünden çocuklarının dışarı çıkamadığını söyleyerek, "Foseptiğe birisi düşecek diye korkuyla yaşıyoruz. Foseptiklerin üzerini kendi imkanlarımızla kapatmaya çalışıyoruz. Yağmur yağdığı anda bütün mahalleyi lağım suyu kaplıyor. Çoğu evlere pislik doluyor. Altyapı olmadığı için mahalle sakinlerimiz artık evlerini satışa çıkarmaya başladı. Mahallede birçok foseptik bulunuyor. Hepsinin içi dolu. Kokudan evimizin mutfağında duramıyoruz. Çocuklarımı pis sularla oynadığı için hastalığa maruz kalıyorlar" diye konuştu.

Adana'da derinliği 2 metreyi bulan foseptikler tehlike saçıyor! Vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı

Altyapıdan dolayı artık evde oturmak istemediğini ve evini satışa çıkarttığını söyleyen Fatma Ertem (30) de "Bu pislikten dolayı koronavirüsten bile korunamıyoruz. Kokudan duramıyoruz evlerde. Çocuklarımız çukurlara düşecek diye çok korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı - Son Dakika
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