Adana'da vatandaşlar ilallah etti! Trafik ışıklarında cam silme bahanesiyle gelip sürücülerden zorla para alıyorlar - Son Dakika
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Adana'da vatandaşlar ilallah etti! Trafik ışıklarında cam silme bahanesiyle gelip sürücülerden zorla para alıyorlar

30.05.2022 11:33

Adana'da trafik ışıklarında "cam silme" bahanesiyle sürücülere zor anlar yaşatıp zorla para alan çocuklara vatandaş tepkili. Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir kişi, "Rezil bir durum. Önümüze atlıyorlar. Taciz ediyor. Zorla para istiyorlar. Önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

Adana'da işlek caddelerdeki trafik ışıklarında 'cam silme' bahanesiyle sürücülerden zorla para alan çocuklar, vatandaşların tepkisine neden oldu. Para vermeyen sürücülerin araçlarını çizmekle tehdit eden çocuklardan korktuğunu belirten Abdullah Yener, "Rezil bir durum. Önümüze atlıyorlar. Taciz ediyor. Zorla para istiyorlar. Önlem alınmalı" dedi.
Kentte en işlek caddelerdeki trafik ışıklarında 'cam silme' bahanesiyle araçların önünü kesip para isteyen çocuklar sürücülerin korkulu rüyası oldu.

ARA SOKAKLARDA SAKLANIYORLAR

Neredeyse tüm trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan çocuklar, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri ise aracı çizmekle tehdit ediyor. Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ekipleri önlem almak istese de, yeterli olmuyor. Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören çocuklar, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.

GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESİP ÜZERİNE ÇIKTILAR

Geçtiğimiz günlerde Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da otomobil sürücüsü ile cam silen şüpheli arasında çıkan kavgada polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alma anları ise vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde polise mukavemet gösteren kimliği belirsiz şüphelinin üzerindeki kıyafetleri çıkarttığı görüldü. Başka bir görüntüde ise akan trafikte cam silen çocukların gelin arabasının önünü kesip otomobilin bagaj kısmına çıktığı görüldü.

"BUNLARIN YAPTIKLARI RESMEN DİLENCİLİK"

Çocukların para almak için tehlikeli hareketler yaptığını söyleyen Semra Kandemir, "Hepsinin yaşları küçük. Bunlar için tedbir alınmalı. Özellikle işlek caddelerde çok denk geliyor. Bunların yaptıkları resmen dilencilik. Cam silmek dışında zorla peçetede satmaya çalışıyorlar" dedi. Abdullah Yener ise, Kentin en rezil durumunun bu çocuklar olduğunu belirterek, "Önümüze atlıyorlar. Taciz ediyor. Zorla para istiyorlar. Önlem alınmalı' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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