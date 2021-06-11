Vatandaşlar Türkiye-İtalya maçını kurulan dev ekranda araçlarından izledi - Son Dakika

Adana'da vatandaşlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında Türkiye ile İtalya arasında oynanan maçı kurulan dev ekranda araçlarından seyretti.

Yüreğir Belediyesince düzenlenen etkinlik için Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, araçlarını belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti.

Belediye görevlileri, maçı izleyen vatandaşlara patlamış mısır, çay ve gazoz ikramında bulundu.

Taraftarların bazıları araç içinde, bazıları da araçlarının dışına çıkarak maçı izledi.

Vatandaşlarla birlikte maçı izleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Allah'ın izniyle takımımıza güveniyoruz. İnşallah şampiyonluk maçında da burada olacağız. Biz Yüreğir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin bir araya geldiği, ortak sevinç yaşadığımız etkinlikleri önemsiyoruz. Daha önce burada arabada sinema etkinliği yapmıştık. Adana Demirspor'un, Beşiktaş ve diğer derbi maçlarını vermiştik. İnanıyorum ki burada bu manevi atmosferde galibiyetle çıkacağız. Bundan sonraki süreçte grup maçlarını vermeye devam edeceğiz." dedi.