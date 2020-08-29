Adana'da vatandaşların salçalık biber telaşı - Son Dakika

Adana'da vatandaşların salçalık biber telaşı

ADANA'da evde kendi salçalarını üretmek isteyen ev kadınları, pazardan aldıkları taze kırmızı biberleri ayıkladıktan sonra makinede çektirip, damlarda güneş altında kurutarak kışa hazırlık yapıyor.

ADANA'da evde kendi salçalarını üretmek isteyen ev kadınları, pazardan aldıkları taze kırmızı biberleri ayıkladıktan sonra makinede çektirip, damlarda güneş altında kurutarak kışa hazırlık yapıyor. ADANA'da evde kendi salçalarını üretmek isteyen ev kadınları, pazardan aldıkları taze kırmızı biberleri ayıkladıktan sonra makinede çektirip, damlarda güneş altında kurutarak kışa hazırlık yapıyor. Adana 'da sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte bazı bölgelere biber satış pazarları kuruldu. Kış öncesi hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, sokaklarda komşularıyla toplanarak, pazardan çuvallarla aldıkları biberleri imece usulü özenle temizleyip çekirdeklerinden arındırıyor. Daha sonra kıyma makinelerinde çektirilen biberler sıvı kıvama getiriliyor. Çekilmiş biberler, tuzlandıktan sonra evlerin damlarında kıvama gelene kadar kurutuluyor. Elde edilen doğal salçalar, kış boyunca birçok yemekte afiyetle tüketiliyor. VATANDAŞLAR AKIN ETTİ30 yıldır Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi 'nde salçalık kırmızı biber satışı yapan Adem Eser, kaliteli salçanın Karaisalı ilçesinde yetişen biberden yapıldığını söyledi. Adanalıların özellikle Karaisalı biberini tercih ettiğini belirten Eser, "Kilosu 2-3 lira arasında satılıyor. Adana'da Karaisalı biberi bir marka oldu. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor, satış yerimizde hareketlilik bu ayın sonuna kadar sürer" dedi.EVLERİN DAMLARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜUzun yıllar kendi biber salçalarını yaptıklarını söyleyen vatandaşlar ise, elde edilen ürünü kış aylarında neredeyse tüm yemeklerde kullandıklarını söyledi. Komşusuyla birlikte oturduğu apartmanın damında salça kurutan Aygül İlhan, "Market ürünlerini tercih etmiyoruz. Kendi el yapımı salçamızın tadı daha güzel oluyor. İçerisinde hiçbir koruyucu madde yok. Tamamen doğal. Yaptığımız salçaları kurutmaya başladık. Tahmini 15-20 gün içerinse tamamen kuruyup, yemeğe hazır olacak. Bu salçayı şehir dışındaki akrabalarımıza da gönderiyoruz" diye konuştu. Öte yandan, lüks apartmanların damlarında kurutulan salçalar, havadan renkli görüntüler oluşturdu.



Son Dakika

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerekiyor

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor

Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım