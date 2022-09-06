Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili davada karar - Son Dakika
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Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili davada karar

06.09.2022 15:09
Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili davada karar

Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımını engellemeye çalıştığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan 7 bin 508 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımını engellemeye çalıştığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan 7 bin 508 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Eren Yıldırım ve avukatları katıldı.

Duruşmada tekrar edilen esasa ilişkin mütalaada, toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımı, kamera kayıtları ve tutanaklar dikkate alınarak sanığın, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savunması alınan sanık Yıldırım, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Eren Yıldırım'ın dönemin kaymakamına yönelik "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlarından beraat ettirilmesi, kaymakamın korumasına yönelik eylemi nedeniyle ise "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan 7 bin 508 lira adli para cezasına çarptırılması kararlaştırıldı. Sanığın, mevcut tutuksuzluk halinin devamına da karar verildi.

Olayın geçmişi

Valilikten 15 Mayıs 2020'de yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Yüreğir Kaymakamının katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Tutuklanan Yıldırım hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmış, diğer 3 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararlaştırılmıştı.

Eren Yıldırım, 2 Haziran 2020'de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Vefa Sosyal Destek Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Yıldırım, Adana, Güncel, Son Dakika

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