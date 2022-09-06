Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıya para cezası

Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımını engellemeye çalıştığı için tutuksuz yargılanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, hakkında 'görevli polis memuruna mukavemet' suçundan 7 bin 508 lira adli para cezası verildi.

Olay, 14 Mayıs 2020 Perşembe günü akşam 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dönemin Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımı ile yapılan Vefa Yardımlaşma Grubu'nun ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımı sırasında CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziki tacizi oldu. Bunun üzerine Kaymakam Bingöl ve koruması olaya engel olmak istedikleri esnada şüpheli şahıslar hakaret ederek korumayı hafif şekilde yaraladı.

Zanlılardan 3'ü savcılık sorgusundan sonra, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Yıldırım'ın serbest bırakılmasının itiraz edilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırganlar hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

Yıldırım, tekrardan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Yıldırım hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılırken, 2 Haziran 2020'de ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bugün Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Eren Yıldırım ve avukatları katıldı. Eren Yıldırım'ın dönemin kaymakamına yönelik "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlarından beraat ettirilmesi, kaymakamın korumasına yönelik eylemi nedeniyle ise "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan 7 bin 508 lira adli para cezasına çarptırılması kararlaştırıldı. - ADANA