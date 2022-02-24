Adana'da Veli Atölyesi etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Adana'da, öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla Veli Atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Sular Koleji tarafından gerçekleştirilen "Ben Çocuk Olduğumda" konulu Veli Atölyesi etkinliğiyle çocukların karşılaştığı durumlarda ebeveynlerin nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili bilinçlendirme çalışması yapılıyor.

Ana sınıfı ve ilkokul velilerine yönelik başlatılan, ortaokul ve lise grubu için de düzenlenecek etkinlik, ebeveynlere çocuklarıyla empati kurma fırsatı sunuyor.