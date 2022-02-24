Adana'da Veli Atölyesi etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Veli Atölyesi etkinliği düzenlendi

24.02.2022 15:51
Adana'da Veli Atölyesi etkinliği düzenlendi

Adana'da, öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla Veli Atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Adana'da, öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla Veli Atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Sular Koleji tarafından gerçekleştirilen "Ben Çocuk Olduğumda" konulu Veli Atölyesi etkinliğiyle çocukların karşılaştığı durumlarda ebeveynlerin nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili bilinçlendirme çalışması yapılıyor.

Ana sınıfı ve ilkokul velilerine yönelik başlatılan, ortaokul ve lise grubu için de düzenlenecek etkinlik, ebeveynlere çocuklarıyla empati kurma fırsatı sunuyor.

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Çocuk, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Veli Atölyesi etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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