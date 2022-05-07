Adana'da veteriner kliniği camının evcil hayvan sahibince taşla kırıldığı iddiası - Son Dakika
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Adana'da veteriner kliniği camının evcil hayvan sahibince taşla kırıldığı iddiası

07.05.2022 21:09
Adana'da veteriner kliniği camının evcil hayvan sahibince taşla kırıldığı iddiası

Adana'da veteriner kliniğine tedavi için getirdiği evcil hayvanı ölen kişinin, iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdığı ileri sürüldü.

Adana'da veteriner kliniğine tedavi için getirdiği evcil hayvanı ölen kişinin, iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, veteriner hekim İsa İpek'e ait merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'ndeki kliniğe gelen bir kişi, muhabbet kuşunun tedavi edilmesini istedi.

Yapılan tedavinin ardından kuşunu teslim alan kişi, bir süre sonra muayenehaneye tekrar gelerek hayvanın öldüğünü söyleyip iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdı.

İpek, kimliği öğrenilemeyen kişiden şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, son zamanlarda veteriner kliniklerine yapılan saldırıların bir örneğini yaşadıklarını söyledi.

Evcil hayvanının öldüğünü iddia eden bir vatandaşın meslektaşlarına ait iş yerinin camını kırdığını dile getiren Köse, yaşanan olayı kınadıklarını ifade etti.

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Veteriner, Sarıçam, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da veteriner kliniği camının evcil hayvan sahibince taşla kırıldığı iddiası - Son Dakika


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