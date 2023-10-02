Adana'da Vinç Kazası: İşçiler Emniyet Kemeri Sayesinde Kurtarıldı - Son Dakika

Adana'da Vinç Kazası: İşçiler Emniyet Kemeri Sayesinde Kurtarıldı

Son Güncelleme: 02.10.2023 16:36

Adana'da bir apartmanda vinçle çıkmaya çalışan 2 işçi, sepetin kırılması sonucu emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle işçiler bir evin balkonundan içeri alınarak kurtarıldı.

ADANA'da apartmana vinçle çıkan 2 işçi sepetin kırılmasıyla, emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı. Çevredekilerin müdahale ettiği işçiler, bir evin balkonundan içeri alınarak kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Vinçle üst kattaki daireye çıkmaya çalışan 2 işçinin bulunduğu sepet kırılarak yan yattı. Emniyet kemeri sayesinde işçiler düşmeden havada asılı kaldı. İşçiler, binanın 3'üncü katındaki bir daireden içeri alınarak kurtarıldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçilerin vinç sepetiyle neden daire çıktıklarına dair bir bilgi alınamadı. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adana'da Vinç Kazası: İşçiler Emniyet Kemeri Sayesinde Kurtarıldı - Son Dakika
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