ADANA'DA virajı alamayan kamyonet, evin bahçesine daldı

ADANA'DA virajı alamayan kamyonet, evin bahçesine daldıADANA'da virajı alamayan kamyonet, istinat duvarına çarpıp, yıktığı evin bahçesine daldı.

ADANA'DA virajı alamayan kamyonet, evin bahçesine daldı

ADANA'da virajı alamayan kamyonet, istinat duvarına çarpıp, yıktığı evin bahçesine daldı. Gürültüye uyanan ve deprem olduğunu sanan ev sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde meydana geldi. C.D. yönetimindeki 07 MAR 02 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yol kenarındaki müstakil bir evin istinat duvarına çarpıp, yıktıktan sonra bahçesine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, gürültüye uyanıp, deprem olduğunu sanan ve korkuya kapılan ev sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Evin istinat duvarı ve bahçedeki ağaçlar zarar görürken, kamyonetin de ön kısmında hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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