Virajı alamayan ticari taksi alt yola düştü - Son Dakika

Virajı alamayan ticari taksi alt yola düştü

17.01.2021 00:19

Adana'nın Çukurova ilçesinde virajı alamayan ticari taksinin yaklaşık 3 metre yükseklikten otoyol çıkışına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde virajı alamayan ticari taksinin yaklaşık 3 metre yükseklikten otoyol çıkışına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi, 77012 Sokak'ta seyir halinde olan A.K. idaresindeki 01 T 2177 plakalı ticari taksi, virajı alamayınca yaklaşık 3 metre yükseklikten Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu çıkışına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, yolda güvenlik tedbiri alırken, 112 acil servis ekipleri kazada yaralanan araç sürücüsünü Seyhan Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralı A.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Virajı alamayan ticari taksi alt yola düştü
Virajı alamayan ticari taksi alt yola düştü
Virajı alamayan ticari taksi alt yola düştü
Virajı alamayan ticari taksi alt yola düştü

TEM Otoyolu, Çukurova, Taksi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Virajı alamayan ticari taksi alt yola düştü - Son Dakika


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