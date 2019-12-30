Adana'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika
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Adana'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Adana'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Pozantı Belediyesi ekipleri, kar yağışının devam ettiği Akçatekir Yaylası mevkisinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, bölgeye hayvanlar için ekmek, yem ve et bıraktı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, ekiplerin vatandaşların yanı sıra aç kalan sokak ve yaban hayvanları için de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Akçatekir Yaylası mevkisine hayvanlar için yiyecek bırakıldığını bildiren Çay, ekiplerin bölgeye yiyecek bırakmaya bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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