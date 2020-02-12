Adana'da yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika
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Adana'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Adana'da yaban hayvanları için yem bırakıldı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7. Bölge Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.


Havaların soğumaya başlamasıyla yaban hayvanlarını beslemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Akçatekir Yaylası ve Karboğazı mevkisinde 1 ton dane yem ve 1,5 ton yonca saman doğaya bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır yaptığı açıklamada, "Allah nasip ederse yaz aylarında kurak zamanlarda hayvanlara doğal hayatı destekleme adına mevcut akarsuların yetersiz olduğu yerlerde su takviyesi yapacağız. Çalışmalarımız kış ve yaz aylarında artarak devam edecek." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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