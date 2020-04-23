Adana'da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı - Son Dakika

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Adana'da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı
6 saat önce
Adana'da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı Adana'da iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Adana'da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı
ADANA - Adana'da iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45029 sokak içerisinde iki katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Mecid Rehavi uyuduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Dumandan etkilenen Rehavi son andan kendini dışarı attı ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Evde maddi hasar meydana geldi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Rehavi'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:50 Kaynak: İHA
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