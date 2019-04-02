Son Dakika Haberleri: Adana'da Yabani Ot Toplamaya Giden Kişi Ölü Bulundu

Adana'da Yabani Ot Toplamaya Giden Kişi Ölü Bulundu

2 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yabani ot toplamaya giden kişi, ağaçlık alanda ölü bulundu.

Adana'da Yabani Ot Toplamaya Giden Kişi Ölü Bulundu, System.String[]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yabani ot toplamaya giden kişi, ağaçlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi'nden Müminli yoluna seyreden minibüsteki yolculardan Rafet Nevruz, yol kenarındaki ağaçlık alanda bir kişiyi yerde hareketsiz yatarken gördü.

Minibüs sürücüsüyle birlikte araçtan inip yerde yatan kişiyi kontrol eden Nevruz, kişinin tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kimliğinin Ömer Kılıç (57) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kılıç'ın doğada yabani ot toplamak için evinden çıktığı ve yanındaki çuvalda da bu otlardan bulunduğu öğrenildi.

Ön incelemede vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:48 Kaynak: AA

Göztepe Mahallesi, Sarıçam, Adana, Güncel
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