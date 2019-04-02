Adana'da Yabani Ot Toplamaya Giden Kişi Ölü Bulundu
2 saat önce
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yabani ot toplamaya giden kişi, ağaçlık alanda ölü bulundu.
Adana
'nın merkez Sarıçam
ilçesinde yabani ot toplamaya giden kişi, ağaçlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi
'nden Müminli yoluna seyreden minibüsteki yolculardan Rafet Nevruz, yol kenarındaki ağaçlık alanda bir kişiyi yerde hareketsiz yatarken gördü.
Minibüs sürücüsüyle birlikte araçtan inip yerde yatan kişiyi kontrol eden Nevruz, kişinin tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, kimliğinin Ömer Kılıç
(57) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kılıç'ın doğada yabani ot toplamak için evinden çıktığı ve yanındaki çuvalda da bu otlardan bulunduğu öğrenildi.
Ön incelemede vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:48 Kaynak: AA
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