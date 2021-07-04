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Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı - Son Dakika

Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı

04.07.2021 17:51

Adana'da aniden bastıran sağanak sadece 15 dakika sürdü. Sağanakta sürücüler zor anlar yaşarken bir kişi de sıcakların ardından yağan yağmurda yolda biriken suya atladı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 1 haftadır 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, aniden bastıran yağmura dışarıda yakalananlar iş yerlerinin sundurmalarına sığındı. 15 dakika süren yağışta yollarda su birikintileri oluştu. Bu arada bir kişinin sıcak havanın ardından kendisini su biriken yola yüzüstü attığını görenler şaşkınlık yaşadı.

"YAZLIK AYAKKABIM ISLANDI"

Yağmura hazırlıksız yakalandığını belirten Mustafa Cambazoğlu (53), "Dünkü havaya bak. Bir de şimdiki havaya bak. Islanmamak için buraya sığındık. Yazlık ayakkabım da hep ıslandı. Beklenmeyen bir durumdu sağlık olsun" dedi. Serkan Cambazoğlu (19) ise havanın 1 haftadır 45 derece olduğunu, yağmurla birlikte havanın güzelleşmesini umduğunu söyledi.

Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı - Son Dakika


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