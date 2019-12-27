Adana'da yağış yerini güneşe bıraktı - Son Dakika
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Adana'da yağış yerini güneşe bıraktı

6 saat önce

ADANA'da hafta başından bu yana kenti etkisi altına alan, cadde ve sokakları göle çeviren sağanak, sabah saatlerinde yerini güneşe bırakınca kentte yaşayanlar da parklara ve sokaklara çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Adana'da yağış yerini güneşe bıraktı, System.String[]

ADANA'da hafta başından bu yana kenti etkisi altına alan, cadde ve sokakları göle çeviren sağanak, sabah saatlerinde yerini güneşe bırakınca kentte yaşayanlar da parklara ve sokaklara çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Kentte, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini artırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Hafta başından bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Ev ve işyeri ile bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı. Kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu- Adana karayolunun Mustafalar mevkisinde çökme meydana geldi. Bir bina, kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar verdi. Arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Adana Valiliği'nde kurum ve kuruluşların da yer aldığı kriz masası oluşturuldu. Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Sağanak, gece saatlerinde sona erdi. Bu sabah yağışların yerini güneşe bırakmasıyla kentte yaşayanlar erken saatlerde parklara ve sokaklara akın etti. Şiddetli yağıştan dolayı günlerdir evlerinden dışarı çıkamayan Adanalılar, güzel havanın tadını çıkardı.

Sabah erken saatlerde Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda güvercinleri beslemeye geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Döndü Teber (18), "Yağmurdan dolayı günlerce dışarı çıkamadım. Okuluma gidemedim. Neyse ki güneş açtı" dedi.

Şiddetli yağışın hayatlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Murat Yeşilağaç ise "Köpeğimi gezdirmek için dahi çıkamadım dışarı. 51 yaşındayım, bugüne kadar Adana'da böyle bir yağmur görmemiştim. Evlerini su basan ve mağduriyet yaşayan insanlarımızın Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.


Sabah, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:31 Kaynak: DHA
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