Adana'da yağışta mağdur olan tarım işçilerine 500 yatak ve yorgan yardımı - Son Dakika

Adana'da yağışta mağdur olan tarım işçilerine 500 yatak ve yorgan yardımı

ADANA'da, etkili olan sağanak nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine, AFAD ekipleri tarafından 500 yatak ve battaniye yardımı yapıldı.

Kentte, dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini arttırdı. Akşam saatlerinde etkisini yitiren yağış nedeniyle başta merkez Yüreğir ilçesindeki sokaklar olmak üzere çok sayıda sokak sular altında kaldı. Yağış sonrası bazı tarım arazileri de hasar gördü. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, arazilere yakın bölgelerde yaşayan tarım işçilerine 500 yatak ve 500 battaniye yardımında bulundu.