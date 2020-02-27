Adana'da yağmacılık yapan sanıklara hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da yağmacılık yapan sanıklara hapis cezası

6 saat önce

Adana'da, bir iş yeri sahibinin parasını ve sigarasını yağmaladığı iddia edilen 2'si kadın 3 kişi, 4 yıl 2 aydan 10 yıla kadar hapis cezalarına mahkum edildi.

Adana'da yağmacılık yapan sanıklara hapis cezası, System.String[]

Adana'da, bir iş yeri sahibinin parasını ve sigarasını yağmaladığı iddia edilen 2'si kadın 3 kişi, 4 yıl 2 aydan 10 yıla kadar hapis cezalarına mahkum edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Seda T, kucağında bir aylık bebeği ile katıldı. Diğer sanıklar A.G. (17) ile Ferhat K. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "yağma ve yağmaya yardım etmek" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Kucağında bebeğiyle son savunmasını yapan Seda T. suçlamayı kabul etmedi.

Eşinin tutuklu olduğunu belirten Seda T, "2 çocuğum var, çok mağdurum. Olayla ilgim yok. Yapmadığım bir suçtan hamile olarak 4 ay ceza evinde yattım." diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "yağma" suçundan; sanıklardan Seda T'yi 10 yıl, yaşı küçük olan A.G'yi 5 yıl 6 ay 20 gün, Ferhat K'yı ise "Yağmaya yardım etmekten" 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti.

Olay

Elazığ'da bir taşıma şirketinin sahibi olan B.T, kamyonu ile 4 Temmuz 2019'da Adana'dan Gaziantep'e ev eşyası götürürken otoyol çıkışında el kaldıran iki kişinin yanında durmuş, Seda T. ve A.G, kamyon sürücüsünün cebindeki 1150 lira parasını ve bir paket sigarasını yağmaladıktan sonra kendilerini bekleyen Ferhat T'nin kullandığı araca binerek kaçmıştı.

B.T'nin şikayeti üzerine 3 kişi yakalanmış ve haklarında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan dava açılmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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