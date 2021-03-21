Adana'da yakalan FETÖ zanlısı kadın tutuklandı - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" hakkında yakalama kararı bulunan Fatma D'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Fatma D'yi yakaladı.

Daha önce örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerde zanlı hakkında "polis okulunda öğrenim gören kadın öğrencilerle ilgilenen kişilerin kaldığı evlerden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği" yönünde beyanlar bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan, zanlının ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve KHK ile kapatılan örgüte müzahir bir şirkette çalıştığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edidiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.