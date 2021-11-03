Adana'da yakalanan 120 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Son Dakika

Adana Havalimanı pistine girerek hava trafiğini tehlikeye düşüren bazı yabancı uyrukluların da arasında olduğu 120 düzensiz göçmen, sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda yakalanan biri Bangladeş, 8'i Pakistan ve 111'i Afganistan uyruklu 120 kişinin işlemleri tamamlandı.

Tırda uyuşturucu araması yapılacağı sırada Adana Havalimanı'nın duvarından atlayarak piste girip uçuş trafiğini tehlikeye sokan ve daha sonra yakalanan 21 kişinin de arasında olduğu 120 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenleri Bitlis'in Tatvan ilçesinden alarak Ankara'ya götürmek istediği öne sürülen Hanım T, Aydın K. ve Muharrem K. gözaltına alındı.

Olay

Polis ekipleri, dün havalimanı civarında durumundan şüphelenerek durdurdukları tırda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir grupla karşılaşmıştı.

Tırda uyuşturucu araması yapılması için yabancı uyruklular araçtan indirildiği sırada içlerinden bazıları Adana Havalimanı'nın duvarından atlayıp koşarak piste ilerlemişti.

Ana pistteki trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu, ekiplerin müdahalesiyle yakalanmıştı.