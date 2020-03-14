Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı

6 saat önce

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı, System.String[]

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Polisi, 12 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu İbrahim Hac G. (51), Wahad K. (56) ve Hüseyin H.'yi (23) gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerden Hüseyin H.'nin örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu, 2 akrabasının DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandığı, bir kuzeninin de Suriye'de silahlı çatışmada öldüğü belirlendi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Wahad K. (56) ve Hüseyin H. (23) tutuklandı. İbrahim Hac G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:40 Bülent Uygun: "Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi"
17:40 Kayseri'de çarpışan iki otomobilden biri evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
17:38 Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (2)
17:35 Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte
17:35 Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]