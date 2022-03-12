Adana'da yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

12.03.2022 09:59
Adana'da yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan, aralarında terör örgütünün sözde Türkiye sorumlularından olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan, aralarında terör örgütünün sözde Türkiye sorumlularından olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Muhammed H.M. (38), Abdullah T. (27) ve Abdulkerim S. (26) ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlılardan Muhammed H.M'nin örgütün sözde Türkiye sorumlularından olduğu, rehin düşen veya ölen teröristlerin ailelerine dağıtmak üzere DEAŞ adına para topladığı iddia edildi.

Toplanan paraları şüphelilerden Abdullah T. ile Abdulkerim S'nin ilgili kişilere ulaştırdığı öne sürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, 1 Mart'ta terör örgütü DEAŞ adına daha önce Suriye'de faaliyette bulundukları değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

YORUMLAR
500
DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı DEAŞ'ın Türkiye'deki 5 sorumlusundan biri Adana'da yakalandı Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Türkiye, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Restoranı için kağıt bardak yaptırdı! Kargodan almaya giderken hayatını şokunu yaşadı
09:35 Az daha canlarından oluyorlardı! Kağıt deposunda ısınmak için kağıt yaktılar ve olanlar oldu!
22:33 Burası bombalanan Mariupol! Bu caminin bodrumunda 34'ü çocuk 86 Türk günlerdir mahsur! Çıkamıyorlar
09:20 Zelenski, belediye başkanının kaçırılmasını doğruladı ve Rus annelere seslendi: Oğullarınızı savaşa göndermeyin!
09:01 Savaşın 17. günü: Ukrayna, Kiev yakınlarında konuşlanan Rus tanklarını yok etti
08:59 Lolipop beğenildi mi, beğenilmedi mi? Gülşen'in yeni klibi konusunda kafalar karışık
08:56 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
08:38 Her yerde aranıyordu! 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu! Hem de direksiyon başında
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 10:05:36. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement