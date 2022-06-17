Adana'da yakalanan 52 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da yakalanan 52 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

17.06.2022 09:44
Adana'da yakalanan 52 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Adana'da 46 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 46 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Mayıs - 10 Haziran tarihlerinde kent merkezindeki 59 hırsızlıktan 46'sını aydınlatarak 52 zanlıyı gözaltına aldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 49'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 13 hırsızlıkla ilgili kimlikleri tespit edilen 20 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

1 Mayıs, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yakalanan 52 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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