Son Dakika Haberleri: Adana'da yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendi
Son Dakika Güncel Adana'da yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendi

Adana'da yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendi

7 saat önce

Adana'da polis tarafından yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden tespit edildi.

Adana'da yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendi, System.String[]

Adana'da polis tarafından yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hasan Girgin'in merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekip, firari hükümlüyü sokakta yakaladı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve aranan hükümlünün kendisi olmadığını iddia eden kişi, parmak izi incelemesi için emniyete götürüldü.

Yapılan incelemede Hasan Girgin olduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı PENDİK'TEKİ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:02:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]