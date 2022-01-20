Adana'da yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde iki haftada 3 motosiklet ve elektrikli bisiklet park halindeyken çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı gerçekleştiren 2 zanlının plakası çamurla kapatılmış otomobil kullandığını belirledi.

Araştırmayla plakası saptanan aracın bir şirketten kiralandığı tespit edildi. Ekipler, aracı kiralayan M.A'yı gözaltına aldı.

M.A, ifadesinde aracı kiraladıktan sonra arkadaşları F.S. ve N.T'ye verdiğini öne sürdü. Ekipler, F.S. ve N.T'yi de adreslerine yaptıkları baskınla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin park halindeki iki motosikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.