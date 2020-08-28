Adana'da yakalanan patlayıcıyla, 7 ayrı terör eylemi yapılabilirmiş - Son Dakika

ADANA'da, 35 kilo 650 gram TNT-RDX karışımlı toz halinde patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist Bekir Kudak'ın (23) Suriye'den ülkeye sahte kimlikle giriş yaptığı, ele geçirilen patlayıcıların ise 7 ayrı terör eyleminde kullanılacak kapasitede olduğu öğrenildi.

Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırlarındaki bölgede, 15 Ağustos'ta erkek şüphelinin patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem hazırlığı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri operasyon başlattı. Operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli araç durduruldu. Aracın arka tarafında siyah çanta bulunması üzerine olay yerine hemen uzman ekip çağrıldı. Uzman ekiplerce yapılan çalışma sonucu çanta içinde 17 kilo 500, yol kenarında ise toprağa 2 paket halinde gömülü 18 kilo 150 gram TNT-RDX karışımlı toz halinde patlayıcıyla ele geçirildi. 7 EYLEMLİK MALZEME

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi olduğu öğrenilen Bekir Kudak'ın kendisini Suriye'den 'Kobanili Haco' olarak tanttığı ve üzerinde 'Haco Haco' yazılı sahte Geçici Koruma Kimlik Belgesiyle ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir hücre evinde kaldığı saptanan teröristin evinde yapılan aramada 8 bin 500 euro, bin 900 TL ve bir altın kolye bulundu. Ayrıca Bekir Kudak'a yardım ve yataklık yapan şahışları yakamalak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, Batman, Mardin ve Adana'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 5'i Suriyeli 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler yaptığı çalışmada ele geçirilen patlayıcının 7 ayrı eylemde kullanılacak büyüklükte olduğunu saptadı. Emniyette sorguları tamamlanan Bekir Kudak'ın aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı konuldu, 2 kişi ise serbest bırakıldı.