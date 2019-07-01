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Adana'da yakalanan torbacı tutuklandı

2 saat önce

Adana'da yakalanan torbacı tutuklandı Adana'da iki ayrı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 5 kişi göz altına alındıADANA - Adana'da narkotik madde sattığı öne sürülen 5 kişi göz altına alındı.

Adana'da yakalanan torbacı tutuklandı
Adana'da iki ayrı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 5 kişi göz altına alındı
ADANA - Adana'da narkotik madde sattığı öne sürülen 5 kişi göz altına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 242 gram esrar, 10, 69 gram bonzai, 2 adet lyrica hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Kuruköprü mahallelerinde torbacı olarak adlandırılan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 kişiyi göz altına alan polis, şahısların ikametlerinde yaptığı aramalarda 28 pakete sarılmış 242 gram esrar, 10, 69 gram bonzai, 2 adet lyrica hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 730 lira para ele geçirildi.
Göz altın alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece 5 zanlıdan Musa. D hakkında tutuklama verildi, Ferhat T. adli kontrol şartıyla, diğer zanlılar ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adana'da yakalanan torbacı tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
Adana, Narkotik, 3. Sayfa
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