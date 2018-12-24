Son Dakika Haberleri: Adana'da Yakalanan ve Reina Saldırısının Failinin Kaldığı Evdeki Parmak İzlerinden Birinin Sahibi...

Adana'da Yakalanan ve Reina Saldırısının Failinin Kaldığı Evdeki Parmak İzlerinden Birinin Sahibi...

1 saat önce

Adana'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Adana'da Yakalanan ve Reina Saldırısının Failinin Kaldığı Evdeki Parmak İzlerinden Birinin Sahibi..., System.String[]
Adana'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:59 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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