Klima yerine kapı açılan toplu taşıma araçları, faciaya davet çıkarıyor

ADANA'da, yakıttan tasarruf etmek için sıcak havaya rağmen klima yerine kapıyı açarak yolculuk yapan özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri, kazalara davetiye çıkarıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Temmuz'da Meryem Özkıraç'ın kapısı açık minibüsten düşüp, hayatını kaybetmesi, ders olmadı. Adana'da hava sıcaklığı, 40 dereceye kadar ulaşırken, toplu taşımada bazı şoförler, seyir halindeyken klima yerine kapıyı açıyor. Yolcular, şoförlerin klima açmamak için 'Klima bozuk', 'Bakımları yapılmadı', 'Parça eksik' gibi bahaneler ürettiklerini kaydetti. DHA muhabirleri, kentin en kalabalık noktalarında kapısı açık yolcu taşınan toplu taşıma araçlarını görüntüledi.