Adana'da yalnız yaşadığı evde düşen yaşlı kadının yardımına polis ve itfaiye yetişti - Son Dakika

Adana'da yalnız yaşadığı evinin mutfağında düşen ve bulunduğu yerden kalkamayan yaşlı kadının yardımına, polis ve itfaiye ekipleri koştu.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Çelik (65), mutfakta dengesini kaybederek düştü. Yerden kalkamayan kadın, zemine tencereyle vurarak alt komşusundan yardım istedi.

Komşuları, kadının kapıyı açamaması üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştığı balkondan eve girip kapıyı açtı.

Daha sonra bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri Çelik'e müdahale etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen ve kendisini huzurevine götürme teklifi sunan ekiplere evinden ayrılmak istemediğini söyleyen Çelik, gözyaşı dökerek kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.