Adana'da yamaç paraşütü keyfi

Adana'nın Kozan ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, atlayış yaparak gökyüzünü renklendirdi.

Hacımirzalı Mahallesi'nde Çatalkaya mevkisine çıkan Adana Yamaç Paraşütü Doğa Sporları Kulübü üyesi 15 yamaç paraşütü pilotu atlayış gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uçuşla Kozan semalarında renkli görüntüler oluştu.

Kulüp üyesi yamaç paraşütü pilotu Çağrı Çelik, AA muhabirine, Kozan'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtım amacıyla Adana'dan 15 sporcuyla gelip atlayış yaptıklarını belirtti.

Çelik, "İlerleyen zamanlarda Kozan Kalesi ve Anavarza Kalesinde de uçuşlar gerçekleştireceğiz. Yetkililerden de destek bekliyoruz. Elimizden geldiğince gökyüzünde renkli bir görüntü oluşturacağız." dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Işık da daha önce de Adana'nın ilçelerinde uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçenin güzelliklerini yansıtmak istediklerini kaydetti.

Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan da Çatalkaya mevkisinin atlayış için olumlu şartlar barındırdığını belirtti.

Erdoğan, "Bundan sonraki süreçlerde, burayı sosyal tesis haline getirmek istiyoruz. Biz mahalleliler olarak yetkilerinde yardımıyla burayı bir uçuş tesisi yapmaya çalışacağız. Tüm yetkililere teşekkür ediyoruz."dedi.

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