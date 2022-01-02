Adana'da yanan 21 ev yeniden inşa ediliyor, ormanlık alanlar yeşeriyor - Son Dakika

Adana'da yanan 21 ev yeniden inşa ediliyor, ormanlık alanlar yeşeriyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, 23 Ağustos 2020'de çıkan 8 mahallenin etkilendiği orman yangının da evleri yanan vatandaşlar için yeni evleri inşa edilmeye başlandı.

Kuyubeyli, Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla mahallelerinin etkilendiği 2 bin 675 hektar orman arazisinin küle döndüğü yangında 21 ev ve 2 ahırın sahiplerine devlet desteği ile evler yeniden inşa ediliyor. Çalışmalar havadan drone ile görüntülenirken geçen yıl fidan dikilen alanların yeşerdiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi tarafından evlerin yapımına başlandı. Yeni evlerin betonları dökülürken AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri evleri yanan vatandaşlar için yeniden inşa edilen evleri yerinde inceledi.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, 21 ev ve 2 ahırın yapımının 6 ay içinde tamamlanacağını belirtti.

Yine yangın bölgesinde ağaçları zarar gören vatandaşların tarımsal destekleme ödemelerinin başlayacağını duyuran Dağlı, "Bu bölgemizde 8 mahallemizi kapsayan büyük bir felaket yaşadık. Felaketin yaralarını sarmak için muhtarlarımız köylülerimiz ile birlikte çalışmalar sürüyor. Daha önce yanan alanlara ağaçlandırma çalışması yaptık. Bugünde TOKi'nin 21 yanan ev ve 2 ahırla ilgili müteahhit firma temel atmaya başladı. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamaz ve ailelerimiz evlerinde yaylalarında huzur ve sağlık içinde yaşamaya devam ederler. Burada bir tane bile mağdur vatandaş bırakmayacağız" dedi.