Adana'da yanan 280 futbol sahası büyüklüğündeki alan 5 ay sonra yemyeşil - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında küle dönen, 280 futbol sahası büyüklüğündeki 2 bin 675 hektarlık alan, 7 ay sonra yapılan tohumlama ile 5 ayda yeşile büründü.

Türkiye'de farklı birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele 15 gündür devam ediyor. Yangınların büyük bölümü, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da sürüyor. Yanan ormanlar, arazi yapısına göre 'kendi haline bırakılarak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' olarak 3 yöntem ile ağaçlandırılacak. Yanan sahaların ne zaman yeşile döneceği merak konusu olurken, Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeli mevkisinde 23 Ağustos 2020'de çıkan orman yangınında 8 köy etkilenmiş, 2 bin 675 hektar orman arazisi zarar görmüştü. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 280 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yangından yaklaşık 7 ay sonra '21 Mart Dünya Ormancılık Günü' kapsamında 'tohumlama' çalışması yapıldı. Sahaya 7 bin 150 kilo tohum ekimi gerçekleştirildi. Tohumlamadan 5 ay sonra yanan bölge, yeşile büründü. Şimdiye kadar tohumlardan elde edilen 56 milyon fidan, toprakla buluşturuldu. Sonbaharda ise dikilecek 1 milyon 100 bin fidan ile sahadaki toplam fidan sayısı, 57 milyon 100 bin olacak.

Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA,