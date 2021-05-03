Adana'da yanan araçta 512 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

Adana'da jandarma ekipleri, yanan bir araçta yaptığı incelemede 512 uyuşturucu hap ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan-Adana karayolunun İmamoğlu ilçesine bağlı Koyunevi Mahallesi yakınında bir aracın yandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Kısmen yanan araçta inceleme yapan ekipler, torpido ve bagaja gizlenmiş 512 uyuşturucu hap buldu.
Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar hakkında başlatılan adli soruşturmanın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de idari işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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