Adana'da Yangın
1 saat önce
Adana'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana
'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Çukurova
ilçesi Huzurevler Mahallesi
'nde 15 katlı apartmanın 11. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerince apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.
Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangında dumandan etkilenen bir bebeğe 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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