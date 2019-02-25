Son Dakika Haberleri: Adana'da Yangın

Adana'da Yangın

1 saat önce

Adana'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevler Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın 11. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen bir bebeğe 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Huzurevler Mahallesi, İtfaiye, Adana, Güncel
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