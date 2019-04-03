Son Dakika Haberleri: Adana'da Yangın Çıkan Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'da Yangın Çıkan Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

57 dakika önce

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir ev, bacadan çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir ev, bacadan çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00'da Saimbeyli ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Cangüven'e ait evin bacasında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:31 Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, Saimbeyli, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Oyla Kazandığı Seçimi, İtiraz Sonucu 2 Oyla Kaybetti Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etmeye Çalıştı Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:28:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Yangın Çıkan Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]