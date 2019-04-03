Adana'da Yangın Çıkan Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir ev, bacadan çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir ev, bacadan çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



Olay, saat 16.00'da Saimbeyli ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Cangüven'e ait evin bacasında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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