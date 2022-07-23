Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

23.07.2022 08:22
Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gürsel Paşa Mahallesi A.Yaşar Bayboğan Caddesi'ndeki 10 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir evin balkon kısmında yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, apartmanın dış cephesinde de maddi hasar meydana geldi.

YORUMLAR
500
İflası sonrası nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu! Kayıkla kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu İflası sonrası nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu! Kayıkla kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu Adana'da apartmanın 3. katında korkutan yangın Adana'da apartmanın 3. katında korkutan yangın
Kaynak: AA

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:43 Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
00:14 İYİ Parti lideri Akşener, derdini dinlediği 15 yaşındaki gence kulağındaki küpeyi hediye etti: Bunu gerçekten sevdiğin kıza ver
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
23:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi
23:18 New York vali adayı Lee Zeldin, miting esnasında bıçaklı saldırıya uğradı! Yara almadan kurtuldu
23:08 Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı
23:03 Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı
22:49 Ankapark tartışması sürüyor! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un eleştirisine "Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti" yanıtını verdi
22:50 Dolmabahçe'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracını kapsayan anlaşma dünya basınının gündeminde!
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 08:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement