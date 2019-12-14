Adana'da yangın çıkan evde ağır hasar oluştu - Son Dakika
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Adana'da yangın çıkan evde ağır hasar oluştu

6 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu ağır hasar meydana geldi.

Adana'da yangın çıkan evde ağır hasar oluştu, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu ağır hasar meydana geldi.

Kiremithane Mahallesi'nde, Osman Kılıç'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Kılıç, ailesiyle binayı terk ettikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kılıç, yaptığı açıklamada, evlerinin kullanılamaz hale gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İtfaiye, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:32 Kaynak: AA
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