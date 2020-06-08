Adana'da yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

Adana 'da yangına müdahaleye giderken lastiğinin patlaması sonucu başka bir araca çarparak devrilen itfaiye aracındaki 3 kişi yaralandı.

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