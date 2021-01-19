Adana'da yangında hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika

Adana'da müstakil binada çıkan yangında yaşamını yitiren kişinin kimliği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki iki katlı müstakil binada 16 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, yaşamını yitiren kişinin su tesisatçısı Müslüm Yılmaz olduğu ve binayı iş yeri olarak kullandığı bilgisine ulaştı.

İlçedeki Tepebağ Mahallesi'ndeki bir müstakil binada 16 Ocak'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesinin ardından adreste yapılan incelemede bir kişi ölü bulunmuştu.