Adana'da yankesicilik zanlısı tutuklandı

Ekipler, şüphelinin "yankesicilik, yaralama, resmi belgede sahtecilik, darp, tehdit ve hakaret" suçlarından emniyette kaydı bulunan 70 yaşındaki Murat A. olduğunu belirledi.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı tespit etti.

Alınan bilgiye göre, hasta yakını Mustafa K, polise merkez Seyhan ilçesindeki hastanede cebindeki 2 bin liranın çalındığı ihbarında bulundu.

Adana 'da hasta yakınının 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen 70 yaşındaki zanlı tutuklandı.

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Sıra gecesi eğlencesi yapılan hastanenin başhekimi: Yemek molası sırasında hiçbir hastanın mağdur edilmesi söz konusu değil