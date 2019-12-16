Adana'da yanlış adres cinayeti davasında tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika

Adana'da borçlusu yerine yanlışlıkla komşusunun evine giden alacaklının silahla vurularak öldüğü, arkadaşının yaralandığı kavgayla ilgili biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Ö. ve geçen celse tahliye edilen sanık Abdilmecit C. ile sanıkların avukatları katıldı.

Savcı, tanık H.T'nin dinlenmesi, sanık Ali Ö'nün tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Abdilmecit C, savunmasında öldürülen Erhan K'den daha önce 3 bin lira borç aldığını belirterek, "Olay günü Erhan beni telefonla arayıp 'Bu parayı tefecilerden alarak sana verdim. Bana 3 bin lira yerine 5 bin lira vereceksin.' dedi. Ödemediğim takdirde beni öldüreceğini söyledi. Zaten olay günü de evimi aramaktaydı. Benim için olay yerine geldiklerinde yanlışlıkla diğer sanığın evine girmişlerdir." beyanında bulundu.

Sanık Ali Ö'nün avukatı da müvekkilinin olayda öldürme amacı ve kastının olmadığını savundu.

Müvekkilinin maktul Erhan K. ile husumetinin bulunmadığını öne süren avukat, sanık Ali Ö'nün tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Ö'yü, üzerine atılı suçun vasfının lehine değişme ihtimali olması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün polis merkezine imza atması karşılığında tahliye etti.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde 25 Aralık 2018'de Erhan K, arkadaşları ile borçlusu Abdilmecit C'nin evi yerine yanlışlıkla bitişikteki Ali Ö'nün evine gitmişti. Çıkan kavgada Ali Ö, tabancayla Erhan K'yi öldürmüş, arkadaşı Soner D'yi yaralamıştı. Ali Ö. ile Abdilmecit C. tutuklanmıştı.

Abdilmecit C. önceki celsede tahliye edilmişti.