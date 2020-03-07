Adana'da "Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler" sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Adana'da 'Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler' sergisi açıldı - Son Dakika

Adana'da "Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler" sergisi açıldı

6 saat önce

Adana'da, "Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler" sergisinin açılışı yapıldı.

Adana'da

Adana'da, "Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler" sergisinin açılışı yapıldı.

Yapı Kredi Sanat Danışmanı Veysel Uğurlu, Onatça Sanat Galerisi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Yapı Kredi Bankası olarak, kuruluşlarının ilk yıllarından itibaren ülkenin iktisadi alanı kadar kültür sanat alanında da söz sahibi olacaklarına söz verdiklerini belirtti.

Sikke, nadir kitaplar, tombak, saat, tespih ve resimlerin koleksiyonda önemli yer kapladığına dikkati çeken Uğurlu, "Bu koleksiyonlar içinde sadece sikke koleksiyonu 55 bindir. Bunları yaparken amacımız, ülkemizin kültür sanat değerlerini korumak, kollamak ve sonraki kuşaklara iletmek. Bu doğrultuda sergimizi hazırlayıp Adana'ya getirdik. 75. yılımızı kutladığımız geçen yıl, Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya'da sergimizi açtık. Bu sene ilk kez Adana'da açıyoruz sergiyi. Bu sergi aslında küçük bir müzedir. Umarım bu sergi bizden sonraki kurumlara da örnek olur." diye konuştu.

8 bölüm ve 119 eserden oluşuyor

Konuşmanın ardından CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda davetli sergiyi gezdi.

Sergide, Abidin Dino, Ömer Uluç, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri İyem ve İbrahim Balaban gibi Türk resim sanatına damga vuran ressamların yanı sıra yurt dışından sanatçıların da peyzaj, natürmort, figüratif ve soyut resimleri bulunuyor.

8 bölüm ve 119 eserden oluşan sergi, 13 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Yapı Kredi Bankası, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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